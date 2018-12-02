لافروف: مستعدون لتطبيع الحوار مع الولايات المتحدة
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:15 موكالات
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده لتطبيع الحوار مع الولايات المتحدة بمجرد أن يكون
الأمريكيون مستعدين لذلك.
وقال لافروف في برنامج لقناة "روسيا ـ 1 " التلفزيونية اليوم الأحد": " لقد ناشد مستشار الأمن القومي الأمريكي
جون بولتون مساعد الرئيس الروسي لشئون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف لأستئناف الحوار، وأكد أن
واشنطن ترغب في استئناف الحوار وتطبيعه مع موسكو" .
وقال لافروف بشأن ما يتعلق بما إذا كان قد اجتمع مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال قمة
" مجموعة العشرين" في الأرجنتين، "كلا" بالطبع، أنا لم ألاحقه ، وهو لم يتوجه إلي ".
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