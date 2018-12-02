لافروف: مستعدون لتطبيع الحوار مع الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استعداد بلاده لتطبيع الحوار مع الولايات المتحدة بمجرد أن يكون

الأمريكيون مستعدين لذلك.





وقال لافروف في برنامج لقناة "روسيا ـ 1 " التلفزيونية اليوم الأحد": " لقد ناشد مستشار الأمن القومي الأمريكي

جون بولتون مساعد الرئيس الروسي لشئون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف لأستئناف الحوار، وأكد أن

واشنطن ترغب في استئناف الحوار وتطبيعه مع موسكو" .





وقال لافروف بشأن ما يتعلق بما إذا كان قد اجتمع مع نظيره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال قمة

" مجموعة العشرين" في الأرجنتين، "كلا" بالطبع، أنا لم ألاحقه ، وهو لم يتوجه إلي ".