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HD مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع دوري بلس

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:15 م
HD مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع دوري بلس
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HD مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع دوري بلس
لم يفتقد الاتحاد أي لاعب للإصابة أو للإيقاف في مباراة الحزم، وستكون كل الخيارات المتبقية متاحة أمام المدرب بيليتش لإختيار التشكيل الأمثل لهذه المواجهة.

من المتوقع أن يعتمد المدرب صاحب الـ50 عامًا على الطريقة التي اعتاد عليها منذ توليه المهمة، وسيدفع بزياد الصحفي وأحمد عسيري في مركز قلب الدفاع، وسيكون بيشيتش هو الخيار الأول لقيادة هجوم النمور.

التشكيل | 4-2-3-1

عساف القرني
منصور الحربي - زياد الصحفي - أحمد عسيري - حسن معاذ
كريم الأحمدي - جوناس
رومارينيو - كارلوس فيلانويفا - فهد المولد
أليكساندر بيشيتش

لن يغيب عن الحزم أي لاعب للإصابة أو الإيقاف في اللقاء ضد الاتحاد، وسيكون الفريق كامل العدد في هذه المواجهة.

سيبدأ دانييل إيسايلا بالطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الموسم، وسيعتمد على قلبي الدفاع سيف وأليماو، فيما سيتكون الخط الهجومي من باجوي ورودولفو وقلفا، بالإضافة إلى الصيعري.
التشكيل | 4-2-3-1

مليك عسله
سالم عادل - سيف حسين - أليماو - مسعود بخيت
موراليا - فارس العياف
جون باجوي - رودولفو - يوسف قلفا
محمد الصيعري

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