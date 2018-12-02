سقوط "ياسر أبو قلب" وبحوزته 1623 طربة حشيش بالهرم

أسقطت أجهزة الأمن، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالجيزة بحوزته 1623 طربة لمخدر الحشيش وعدد من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "إمام. س. إ" وشهرته "ياسر أبوقلب"، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، سبق اتهامه في 7 قضايا ومحكوم عليه في 3 قضايا إحداها بالسجن المؤبد؛ تحصل على كمية كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة الساحل الشمالي الغربي للبلاد، قام بنقلها وتخزينها لترويجها على عملائه بمحافظة الجيزة منطقة "الهرم" مستخدمًا العديد من الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه بعدة مجموعات عمل أسفرت عن ضبطه حال تواجده أمام مسكنه حائزًا ومحرزًا (1623) طربة من مخرد الحشيش وزنت جميعها "162،300" مائة واثنان وستون كيلو، (7) قطع سلاح ناري، عبارة عن "بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 خزينة".

وكما ضبطت سيارتين تستخدمان ترويج المواد المخدرة، مبلغ مالي، وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والأسلحة النارية للدفاع، والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.