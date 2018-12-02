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يلا شوت .. Salah اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | liverpool لايف اون لاين

ويسعى نجوم الريدز للحفاظ على مستواهم فى بطولة الدورى ومحاولة الفوز بها فى نهاية المطاف بينما ياتى نادى ايفرتون فى المركز السادس فى ترتيب البطولة وبحوزته 22نقطة ويسعى لحصد المزيد امام نجوم ليفربول . يلا شوت .. Salah اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | liverpool لايف اون لاين الجدير بالذكر ان نجمنا المحترف فى صفوف ليفربول قد هز شباك ايفرتون فى الموسم الماضى بهدف جميل جدا حصل من خلاله على جائزة بوشكاش لاجمل هدف ورصيد النجم المصري فى بالدورى الانجليزى 7 اهداف بفارق هدف واحد عن جويرو صاحب ال8 اهداف فى البطولة . وعن تشكيل الريدز المتوقع للمباراة : يلا شوت .. Salah اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | liverpool لايف اون لاين يتوقع ان يدفع ليفربول بخيرة رجاله من بداية اللقاء فسيضع “اليسون”لحراسة الشباك

ولخط الدفاع سنجد:”ارنولد- روبينسون – فان ديك – وجوميز”

ولخط الوسط: ” شاكيرى – فياينالدوم – وميليز”

الهجوم: ” فيرمينو – مانى – والمصرى محمد صلاح” يلا شوت .. Salah اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | liverpool لايف اون لاين ويسعى نجوم نادى ليفربول لتحقيق الفوز لاستعادة ثقة جماهيرة بعد خسارته السابقة امام باريس سان جيرمان فىفى دورى ابطال اوربا يلا شوت .. Salah اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر | Yalla Shoot | متعدد الجودات | liverpool لايف اون لاين

اليوم وفى تمام السادسة والربع يتقابل نجوم الريدز وعلى رأسهم نجمنا المصرى “محمد صلاح”مع نجوم نادى “ايفرتون”على ارضية ملعب “انفيلد”فى مباراة من مباريات الجولة 14 من الدورى الانجليزى حيث ينزل ايفرتون ضيفا على نادى ليفربول صاحب المركز الثانى فى ترتيب الفرق فى فى البطولة الانجليزية.