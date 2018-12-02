منتج فيلم "الألماني" يعود للسينما بـ"الهجام"

يعود المنتج أحمد السرساوي، بشركته فور إيمدچ إلى السينما بفيلم "الهجام" بعد غياب سنوات منذ إنتاجه لفيلم "الألماني" بطولة الفنان محمد رمضان ومن المفترض أن يقوم ببطولة فيلم الهجام كلاً من أحمد عبدالله محمود، عمر الشناوى، محسن منصور، وما زالت الترشيحات جارية لاختيار باقى فريق العمل.





وأكد مخرجه مرقس عادل أنه سينتمى لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية و أن جميع أبطاله من النجوم الشباب متضامنًا مع فكرة عودة السينما الشبابية من جديد.





يذكر أن آخر أفلام المخرج "مرقس عادل" فيلم "الرجل الأخطر" الذى قام ببطولته سامح حسين.