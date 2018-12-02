تفاصيل الحالة الصحية لـ مصطفى كامل

نفى الفنان مصطفى كامل إجرائه لعملية جراحية، خلال الفترة الماضية على إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها.





وقال كامل في تصريحات صحفية، إنه تعرض لنزلة شعبية شديدة، وارتفاع في ضغط الدم، ونُقل للمستشفى.





وأضاف "بعد أيام بسيطة بدأت حالتي في التحسن، والآن أنا في منزلي".





وطرح الفنان مصطفى كامل مؤخرًا ألبومه الجديد "ندمان"، وكان به أغنيتين شعبيتين، بعنوان "مرجحى" و"دلعك"، وقدم أيضا 3 أغانى حزينة المعروف بها هى "ندمان - معلشى يا قلبى - تعالى نتحاسب".





وتضمن الألبوم أغنية هاوس بعنوان "جرح جامد"، وأغنية رومانسية بعنوان "طمن قلبك"، وأغنية بعنوان "الليلة" وقام بالتوزيع الموسيقي للألبوم عدد الموزعين الموسيقيين، وهم "أسامة عبدالهادي، وخالد عرف، وأشرف البرنس، وحازم رأفت".