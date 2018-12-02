عشاق الكرة العالمية على موعد مع ديربي الميرسيسايد الناري، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، إيفرتون، في السادسة والربع مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بخسارته من باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدفين لهدف، في دوري أبطال أوروبا.





ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة مطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.





ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ33 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ6 بـ22 نقطة.





صلاح يبحث عن التألق





بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت لايف

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح مواصلة تألقه الفترة الأخيرة بعدما سجل هدفا في فوز فريقه على واتفود الجولة الماضية بثلاثية.





فأل حسن لصلاح

بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت لايف

وكان صلاح قد أحرز هدفا رائعا في مرمى إيفرتون، الموسم الماضي، وفاز به في سباق جائزة بوشكاش لأفضل هدف، مما يعد فألا حسنا للفرعون.

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أجويرو أوباميانج بـ8، لكل منهما. بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت لايف وفاز صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر، في ليفربول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والكاف للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018. بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت لايف وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز. بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت لايف تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن ليفربول شامبرلين المصاب، وهنديرسون للإيقاف. بث حي HD .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين | بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت لايف ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليسون

الدفاع: ارنولد ، روبيرسون ، فان ديك ، جوميز

الوسط: شاكيري، فاينالدوم، ميلنر

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD 2، بتعليق: رؤوف خليف.