يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، اليوم، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول وإيفرتون، في تمام السادسة والربع مساءً، على قناة beIN SPORTS HD 2.

كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الانجليزي .. korastar

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 20 نقطة.