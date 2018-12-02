كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الانجليزي .. korastar
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:45 معمرو عادل
كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الانجليزي .. korastar
يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، اليوم، الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين ليفربول وإيفرتون، في تمام السادسة والربع مساءً، على قناة beIN SPORTS HD 2.
كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الانجليزي .. korastar
ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 20 نقطة.
القنوات الناقلة مجانا لمباراة ليفربول وايفرتون
تمتلك قنوات بى ان سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، وهى قنوات رياضية مشفرة، يمكن مشاهدتها عن طريق الاشتراك، وهناك أيضاً عدد من القنوات الرياضية، على الأقمار الصناعية الأجنبية، ومن بين هذه القنوات:
قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.
قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.
قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12548 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.
تردد قناة أرينا سبورت Arena Sport 2018
تردد قناة EBC الاثيوبية الجديد على النايل سات
كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الانجليزي .. korastar
وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لفريقى ليفربول وإيفرتون فى مباراة اليوم، حيث سيتولى محمد صلاح قيادة هجوم "الريدز" على أن يحظى بمعاونة الثلاثى شاكيرى وفيرمينو وساديو مانى.
ويتطلع ليفربول لتضميد جراحه بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسى بنتيجة 1 – 2 فى المباراة التى جمعتهما بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا ليواجه خطر الخروج من المسابقة قبل مواجهة نابولى الإيطالى على ملعب "آنفيلد" في الجولة السادسة والأخيرة.
كورة ستار .. بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الانجليزي .. korastar
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