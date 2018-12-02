"بيدرو و تشيك" يقودان تشيلسي لتخطى عقبة فولهام

حقق فريق تشيلسي فوزا مستحقا على نظيره فولهام بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن مباريا الجولة الرابعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.





تقدم بيدرو بالهدف الاول في الدقيقة 4 من بداية اللقاء، قبل أن يحرز روبن لوفتوس تشيك الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 31 في المركز الثالث، بينما يتوقع رصيد فولهام عند النقطة 8 في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.



