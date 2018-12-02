كورة لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول (Mo Salah) وايفرتون في الدوري الانجليزي .. koralive
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:40 معمرو عادل
كورة لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول (Mo Salah) وايفرتون في الدوري الانجليزي .. koralive
مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر يوتيوب فيكون فريق إيفرتون الليلة فى خوف شديد من قوة الليفر وذلك لأن ليفربول ينعم بموسما جميلا مستمدا من الموسم الماضى الذى حقق فيه يورجن كلوب أرقام لم يصل لها ليفربول مرة أخرى سوى بعد فترات كبيرة والسبب فى ذلك تواجد خبرات كلوب مع الفريق بالاضافة إلى إمكانيات الفريق الهجومية التى طغت على أى هجوم بالدورى الإنجليزي والمتمثلة فى صلاح ومانى وفيرمينيو مشاهدة ماتش صلاح ليفربول اليوم مباشر.
كورة لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول (Mo Salah) وايفرتون في الدوري الانجليزي .. koralive
مشاهدة مباراة ديربى ليفربول وايفرتون ديربى الميرسيسايد لذا فإنهم عنوان مباراة الليلة على مسرح الأنفيلد وسط صراخات الجمهور والأصوات العالية المنبعثة منهم من اجل تشجيع اللاعبين وحسهم على الفوز أمام الجار العنيد الذى لم يتمكن ليفربول من الفوز عليه بالدورى بأخر مباراتين بين الفريقين لكن فى بطولة أخرى وهي كأس الإتحاد تمكن الفريق الأحمر من الفوز بهدفين مقابل هدف.
كورة لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول (Mo Salah) وايفرتون في الدوري الانجليزي .. koralive
ويذكر بأن فريق ليفربول فى حالة تمكنه من نقاط إيفرتون الليلة سيكون لديه فى رصيده 36 نقطة أى سيتواجد فى المركز الثانى بفارق نقطتين فقط عن السيتي صاحب المركز الأول الذى حصد البطولة بالموسم الماضى لكن فريق إيفرتون يتواجد الأن فى المركز السادس وهو قريب للغاية من ليفربول وذلك لأنه يملك إثنان وعشرون نقطة أى بفارق أربعة نقاط عن ليفربول.
كورة لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول (Mo Salah) وايفرتون في الدوري الانجليزي .. koralive
لذا فى حالة تمكنه من تحقيق الإنتصار الليلة سيكون الفارق نقطة واحدة لصالح الليفر لكن سيكون الأمر صعبا للغاية على كلوب فى مواجهة مان سيتي الذى سيهرب بالفارق الكبير ولن يستطيع ليفربول ملاحقته فيذكر بأن المباراة الأخيرة لإيفرتون بالدورى كانت أمام كارديف سيتي والتى انتهت بفوز ايفرتون بهدف دون مقابل لكن الأخيرة لليفربول كانت امام واتفورد وانتهت بفوز الريدز بهدف دون رد لذا ينتظر الإثنين مباراة طاحنة بقمة الإسبوع الرابع عشر على ملعب ليفربول.
موعد مشاهدة مباراة محمد صلاح اليوم
سيكون توقيت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم الأحد "2/12/2018" فى تمام الساعة "18:15" السادسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وبتوقيت السعودية فى تمام الساعة "19:15".
كورة لايف .. بث مباشر مباراة ليفربول (Mo Salah) وايفرتون في الدوري الانجليزي .. koralive
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