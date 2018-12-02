بعد تصدره الأول عالميًا.. ما هي شروط الحصول على جواز السفر الإماراتي؟

حقق جواز السفر الإماراتي إنجازا غير مسبوقا في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول، التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.





وصنف مؤشر "باسبورت إندكس"، جواز السفر الإماراتي ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم دون تأشيرة، حيث يتزامن هذا الإنجاز مع "عام زايد" والعيد الوطني الـ47 للإمارات، لتكون بذلك أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز.





وفي وقت سابق من الشهر الجاري كان الجواز الإماراتي قفز إلى المركز الثالث عالميا بدخول 163 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، بحسب "باسبورت إندكس".





وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد: "في يومنا الوطني المجيد .. توالت إنجازاتنا .. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميا بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة"، مضيفًا في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر : "العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد".





ويجسد هذا الإنجاز الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي والذي تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج حتى أصبحت دولة الإمارات عنوانا للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزا للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي، وتزامنًا مع ذلك، تستعرض "الفجر"، فيما يلي، شروط الحصول على جواز السفر الإماراتي.





1-يحصل عليها العربي المتوطن في إحدى الإمارات الأعضاء منذ عام 1925 أو قبلها، والذي حافظ على إقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ ذلك القانون، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.





2- يسمح جواز السفر الإماراتي لحامله بالسفر إلى 112 دولة دون تأشيرة و45 دولة بتأشيرة عند الوصول، ليصبح عدد الدول التي يمكن السفر إليها دون تأشيرة مسبقة 157 دولة، بينما بلغ عدد الدول التي تتطلب تأشيرة قبل السفر إليها من حامل الجواز الإماراتي 41 دولة.





3- يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص عربي آخر بشرط أن يكون كامل الأهلية وأقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات، الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس.









4- ويشترط أن يكون له وسيلة مشروعة للعيش منها، كما يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة قبل ذلك.





5- لا يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص إلا إذا تخلى عن جنسيته الأصلية.





6 - لا تمنح جنسية الدولة إلا لمرة واحدة.







