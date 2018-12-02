لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:41 معمرو عادل
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون
يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 مباراة ديربي الميرسيسايد، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول ضيفه وجاره فريق إيفرتون، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون
وتنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون تحديداً في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون
وسوف تكون مباراة ليفربول وإيفرتون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون
وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه وجاره فريق إيفرتون:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.
خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.
المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق إيفرتون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة:
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون
المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 33 نقطة.
المركز السادس: فريق إيفرتون، يمتلك في رصيده 22 نقطة.
لايف HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون kora online يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون
المزيد عن: موعد مباراة ليفربول وايفرتون اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مشاهدة ليفربول ضد ايفرتون مشاهدة الدوري الانجليزي مباشر ماتش ليفربول وايفرتون مباراة ليفربول وايفرتون مباشر مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر يلا شوت مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر مجانا مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مباشر