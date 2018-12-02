يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وايفرتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم مباشر

يلتقي في منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الانجليزي الممتاز كلاً من ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز مساء يوم الأحد بمواجهة مرتقبة على ملعب الانفيلد، ومن خلال تلك المقالة سنتعرف على الموعد الخاص بتلك المواجهة والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وايفرتون اليوم، تلك المواجهة التي ينتظرها بصفة خاصة الجمهور المصري نظراً لاحتمالية مشاركة النجم محمد صلاح في هذا اللقاء كبيرة للغاية.

يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وايفرتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم مباشر

مباراة ليفربول وايفرتون تأتي في وقت يسعى للاستمرار في نغمة الانتصارات بعد العودة إلي النتائج الجيدة التي حققها الفريق مع بداية الموسم ويحتل ليفربول المركز الثاني جدول ترتيب جدول الدوري الانجليزي بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث نادي تشيلسي برصيد 33 نقطة، في المقابل سيكون على ايفرتون صاحب المركز السادس والذي يقدم أداء قوي منذ بداية الموسم على موعد مع محاولة تحقيق المفاجأة في تلك المباراة.

يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وايفرتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم مباشر

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مباراة ليفربول وايفرتون ستلعب في تمام الساعة 18.15 بتوقيت القاهرة اليوم الأحد الموافق 2 شهر ديسمبر، وسوف تنقلها باللغة العربية قناة بي ان سبورت 2 المشفرة، أما إذا أردت مشاهدة المباراة على قنوات أخرى فهناك قنوات أخرى مثل قناة idman التي تبث على قمر أذربيجان والحاصلة على حقوق الدوري الانجليزي قناة Georgia TV1 الرياضية الجورجية و قناة فارزيش سبورت الإيرانية التي تبث على الياه سات. يلا شوت SaLah بث مباشر ليفربول وايفرتون اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم مباشر وهاجم يورجن كلوب المدير الفني الألماني، المدير الفني للمنتخب المصي أجيرى الذي طالب صلاح بالرحيل عن ليفربول حتى يفوز بالألقاب، وهو ما رفضه يورجن كلوب مؤكداً أن ليفربول أصبح نادي جاذب للاعبين.