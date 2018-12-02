مفاجأة.. "مدكور": قريبا صرف التموين عبر الهواتف الذكية



وأضاف مستشار وزير التموين في تصريح إلى "الفجر"، أن التكنولوجيا الحديثة باتت تسيطر على حياة الناس، بحيث أصبح استخدام الأجهزة التقنية الحديثة بالأخص الهواتف الذكية، يأخذ معظم وقت مستخدميه، متابعًا: "هيبقى تطبيق مثل التطبيقات التي تساعد المواطنين الحصول على سلعة عبر الهاتف مثل تطبيق (otlob)".



وأكد أنه لن يتم إجبار المواطن على استخدام الهواتف الذكية بل يبقى نظام البطاقات التموين فعال، بجانب الهاتف الذكي، لحين تسيطر التكنولوجيًا وحدها على البطاقات الذكية، متوقعًا أن تتم هذه الخطوة وقريبًا.



ولفت إلى أن ضياع البطاقة الذكية يستغرق العديد من الأيام لاستخراج بدل فاقد، ولكن الميزة في منظومة الهاتف الذكي، يكمن في أن المواطن أن يستخرج غيره في اليوم ذاته، مضيفًا أن التطبيق يكون سهل الاستخدام وبه رموزا تيسر على المواطن التعامل معه، بالإضافة إلى Qr code للاستجابة والرد السريع.

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن فكرة طرح هاتف ذكي يعمل محل البطاقات التموينية للإلكترونيات، ما زالت تحت الدراسة.