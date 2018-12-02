استجابة لـ"الفجر".. انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بمقابر النبلاء الأثرية في الأقصر

أنهت وزارة الآثار، أزمة انقطاع الكهرباء بمقابر النبلاء الأثرية التابعة لمنطقة آثار القرنة بغرب الأقصر، والتي نتجت عن عدم توافر مبالغ مالية لشحن رصيد كارت عداد الكهرباء الذكي.



وتناولت "الفجر"، ازمة انقطاع الكهرباء في مقابر الأشراف الأثرية، في عدة موضوعات، على مدار الأيام الماضية، بداية من نشر خبرًا تحت عنوان "عفوا لقد نفد رصيدكم".. توقف زيارات مقابر النبلاء بالأقصر بعد انقطاع الكهرباء، نهاية بتقرير أمس السبت، بعد تحذيرات "الفجر".. الخطر يحيط بمقابر الأشراف الأثرية في الأقصر.



ووصلت اليوم الأحد، دفعة مالية من وزارة الآثار، لشحن رصيد كارت عداد الكهرباء الذكي، بمبلغ مالي يكفي لأواخر الشهر الجاري، والتنسيق لوصول دفعات أخرى لتفادي تكرار الأزمة مستقبلًا.

