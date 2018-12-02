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محافظ الدقهلية لمديري الإدارات بنبروه: تعاونوا مع النواب لتنفيذ مطالب المواطنين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:37 م
محافظ الدقهلية لمديري الإدارات بنبروه: تعاونوا مع النواب لتنفيذ مطالب المواطنين
صورة أرشيفية
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سالى رضوان
 
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ضرورة تعاون الجهاز التنفيذي مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة نبروه في تنفيذ مطالب المواطنين وهي كثيرة وقد تختلف الرؤية لكن لا يختلف الهدف وهو تحقيق حياة أفضل للمواطنين.

كما شدد شاروبيم علي أهمية الاستعانة بالمجتمع المدني وخاصة رجال الأعمال من أبناء نبروه الذين اثق في سرعة استجابتهم بشرط أن يشعر رجل الأعمال أن مساهماته تعود للمواطنين.

وقال المحافظ خلال اجتماعه بمديري الإدارات بمركز ومدينة نبروه بحضور اللواء حسام حموده رئيس المركز يجب أن نستعد جيدا لمواجهة الأمطار خاصة أننا لازلنا في بداية الشتاء وعلينا أن نرصد أماكن تجمعات الأمطار، وشدد محافظ الدقهلية علي ضرورة الاهتمام بملف النظافة خاصة في القرى.

وأشار شاروبيم الي ضرورة توزيع المعدات المملوكة للمركز علي القري الأربع التي تتبع المركز وقال أن القانون لا يمنع مشاركة المجتمع المدني في حل المشكلات التي يعاني منها المواطنين وفي مقدمتها مشكلة النظافة.
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