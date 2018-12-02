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الرئيس الأوكراني يدعو ألمانيا لزيادة الوجود العسكري في البحر الأسود

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:34 م
الرئيس الأوكراني يدعو ألمانيا لزيادة الوجود العسكري في البحر الأسود
الرئيس الأوكراني
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وكالات
 

أعلن الرئيس الأوكراني، بيوتر بورشينكو أنه يجب على ألمانيا زيادة وجودها العسكري ووجود الحلفاء في منطقة البحر الأسود.

 

ودعا رئيس أوكرانيا بيوتر بوروشنكو في مقابلة مع الصحيفة الألمانية Funke Media Group إلى زيادة الوجود العسكري لألمانيا وحلفائها في البحر الأسود.

 

ونشر أجزاء من المقابلة على موقع الرئيس الأوكراني، في إحدى الأجزاء أشار بوروشينكو إلى أن "زيادة الحلفاء في ألمانيا والحلفاء في البحر الأسود أمر ضروري" لاحتواء روسيا.

 

كما دعا الرئيس الأوكراني المجتمع الدولي إلى "تكثيف الضغط على روسيا"، وتعليق تنفيذ "التيار الشمالي-2"، وكذلك فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

 

وكان بوروشينكو قد دعا في وقت سابق لإدخال سفن حلف شمال الأطلسي إلى البحر الأسود بعد الحادث في مضيق كيرتش. وقال حلف شمال الأطلسي إن الناتو موجود بالفعل في المنطقة.

 

بدوره، قال وزير الخارجية الألماني السابق، سيغمار غابرييل ، إن ألمانيا يجب ألا تسمح لكييف بأن تجرها إلى الحرب.

 

المزيد عن: اوكرانيا الوجود العسكري المانيا الرئيس الأوكراني البحر الاسود
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