البطريرك إبراهيم إسحق يترأس سينودس الأساقفة
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:33 محازم رفعت
قال الأنبا توماس، أمين سر سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، إن السينودس سيجتمع في دورته العادية، من يوم الإثنين 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، بدار القديس أسطفانوس بالمعادي.
وأضاف، في بيان له، اليوم الأحد، أن السينودس سيقوم بمتابعة ما تم أخذه من قرارات سابقة، وسيكون موضوع الشباب وخدماتهم من أهم ما سيكون على جدول الأعمال لهذه الاجتماعات.
وأوضح، أن السينودس سيتناول بعض الموضوعات الراعوية والإدارية الهامة في واقع الكنيسة، داعياً الرب يعطي جميع آباء السينودس البركة والنعمة لقيادة الكنيسة بحسب قلب الرب.