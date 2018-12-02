البطريرك إبراهيم إسحق يترأس سينودس الأساقفة

قال الأنبا توماس، أمين سر سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، إن السينودس سيجتمع في دورته العادية، من يوم الإثنين 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، بدار القديس أسطفانوس بالمعادي.





وأضاف، في بيان له، اليوم الأحد، أن السينودس سيقوم بمتابعة ما تم أخذه من قرارات سابقة، وسيكون موضوع الشباب وخدماتهم من أهم ما سيكون على جدول الأعمال لهذه الاجتماعات.



