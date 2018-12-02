ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البطريرك إبراهيم إسحق يترأس سينودس الأساقفة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:33 م
البطريرك إبراهيم إسحق يترأس سينودس الأساقفة
البطريرك ابراهيم اسحق - أرشيفية
طباعة
حازم رفعت
 
قال الأنبا توماس، أمين سر سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية، إن السينودس سيجتمع في دورته العادية، من يوم الإثنين 3 إلى 6 ديسمبر الجاري، بدار القديس أسطفانوس بالمعادي.

وأضاف، في بيان له، اليوم الأحد، أن السينودس سيقوم بمتابعة ما تم أخذه من قرارات سابقة، وسيكون موضوع الشباب وخدماتهم من أهم ما سيكون على جدول الأعمال لهذه الاجتماعات.

وأوضح، أن السينودس سيتناول بعض الموضوعات الراعوية والإدارية الهامة في واقع الكنيسة، داعياً الرب يعطي جميع آباء السينودس البركة والنعمة لقيادة الكنيسة بحسب قلب الرب.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
1
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 4:10:01 PM