محافظ الدقهلية لمديري الإدارات بنبروه: لا تعطلوا مصالح المواطنين



وشدد شاروبيم علي ضرورة وجود وحدة للمتغيرات المكانية في المركز لسرعة رصد المخالفات في البناء أو التعديات على أملاك الدولة.



وأكد محافظ الدقهلية على أهمية الإسراع في تقنين أوضاع المواطنين الذين تقدموا للمركز بطلباتهم وعددهم 110 مواطنا وقاموا بدفع رسوم المعاينة المقررة قبل الموعد النهائي لإغلاق الباب في 27 سبتمبر الماضي.



عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأحد إجتماعا مع عدد من مديري الإدارات بمركز ومدينة نبروه في مقر مجلس المدينة بحضور اللواء حسام حموده رئيس مركز ومدينة نبروه.