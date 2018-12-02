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لافروف يتحدث عن لعبة خطيرة تلعبها أمريكا في سوريا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:30 م
لافروف يتحدث عن لعبة خطيرة تلعبها أمريكا في سوريا
لافروف
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وكالات
 

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن جزءا من تصرفات الولايات المتحدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات وفي مناطق أخرى من سوريا بلعب "البطاقة الكردية"، هذه لعبة خطيرة للغاية.

 

وصرح لافروف في برنامج" كرملين، موسكو، بوتين" على قناة "روسيا-1": "جزء من أعمالهم (الولايات المتحدة الأمريكية) على الضفة الشرقية لنهر الفرات وفي مناطق أخرى من سوريا، حيث تتواجد قواتهم الخاصة ومستشاروهم، يلعبون "البطاقة الكردية"، وهذه لعبة خطيرة جدا، نظرا لخطورة القضية الكردية في عدد من دول المنطقة، وليس فقط في سوريا بل أيضا في العراق، وإيران، وبطبيعة الحال في تركيا".

 

ووفقا له، على الرغم من أن الولايات المتحدة وبعبارة محاولة لتقديم أعمالهم على أنها مؤقتة، لا يخفى على كل ما يجري على الضفة الشرقية لنهر الفرات يشكل انتهاكا واضحا كل المعلنة وأكد في التزام قرار مجلس الأمن الدولي على وحدة أراضي سوريا.

 

المزيد عن: لعبة خطيرة لافروف سوريا روسيا امريكا
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