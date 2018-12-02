ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أوزيل" يفكر في الانضمام لإنتر ميلان

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:29 م
أوزيل يفكر في الانضمام لإنتر ميلان
طباعة
متابعات
 
تحوم الشكوك حول مستقبل الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب آرسنال، بسبب عدم مشاركته في بعض مباريات الفريق اللندني هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أوناي إيمري.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن اللاعب الألماني، يفكر في الرحيل إلى إنتر ميلان خلال الصيف المقبل، للهروب من مقاعد البدلاء في آرسنال.

ووفقًا لمصادر مقربة من أوزيل، فإن اللاعب سينظر إلى الخيارات المتاحة أمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث من المقرر أن يبقى في آرسنال حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.

وكان إنتر ميلان يسعى لضم اللاعب خلال الصيف الماضي، قبل أن يتمكن آرسنال من إقناع أوزيل بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق حتى صيف 2021.

ومنذ أن وصل المدرب أوناي إيمري، بات اللاعب الألماني يعاني من قلة المشاركة، وخاصة بعد استبعاده من المباراة الأخيرة أمام بورنموث.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيع آرسنال لأوزيل سيعني التخلص من راتب كبير يبلغ 350 ألف إسترليني أسبوعيًا، مع إمكانية التعاقد مع لاعب أصغر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
1
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
x
16:05
توتنهام هوتسبير
ليفربول
x
18:15
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
x
16:45
الوحدة
الاتحاد
x
17:15
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
x
19:30
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
0
x
13:30
0
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
x
17:00
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
21:00
الرجاء الرياضي - المغرب
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 2:30:05 PM