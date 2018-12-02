"أوزيل" يفكر في الانضمام لإنتر ميلان

تحوم الشكوك حول مستقبل الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب آرسنال، بسبب عدم مشاركته في بعض مباريات الفريق اللندني هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أوناي إيمري.





وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن اللاعب الألماني، يفكر في الرحيل إلى إنتر ميلان خلال الصيف المقبل، للهروب من مقاعد البدلاء في آرسنال.





ووفقًا لمصادر مقربة من أوزيل، فإن اللاعب سينظر إلى الخيارات المتاحة أمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث من المقرر أن يبقى في آرسنال حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل.





وكان إنتر ميلان يسعى لضم اللاعب خلال الصيف الماضي، قبل أن يتمكن آرسنال من إقناع أوزيل بالتوقيع على عقد جديد مع الفريق حتى صيف 2021.





ومنذ أن وصل المدرب أوناي إيمري، بات اللاعب الألماني يعاني من قلة المشاركة، وخاصة بعد استبعاده من المباراة الأخيرة أمام بورنموث.





ولفتت الصحيفة إلى أن بيع آرسنال لأوزيل سيعني التخلص من راتب كبير يبلغ 350 ألف إسترليني أسبوعيًا، مع إمكانية التعاقد مع لاعب أصغر.



