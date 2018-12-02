رابط - barcelona - بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرسا وفياريال مجاناً

موعد مباراة برشلونة وفياريال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وفياريال، سوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

رابط - barcelona - بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرسا وفياريال مجاناً

آخر تحضيرات برشلونة وفياريال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وفياريال، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق فياريال في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل إستعادة توازنه مرة أخرى على الصعيد المحلي.

رابط - barcelona - بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرسا وفياريال مجاناً

حيث فشل فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في آخر جولتين له في مسابقة الدوري الإسباني، وكانت البداية من خلال تعرضه إلى الخسارة على أرضه ووسط جماهيره على يد ضيفه فريق ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

رابط - barcelona - بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرسا وفياريال مجاناً

ولم يتمكن فريق برشلونة من الإستفاقة سريعاً من هذه الصدمة، وذلك من خلال سقوطه في الجولة التالية مباشرة في فخ التعادل خارج أرضه أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد بهدف لمثله لكل فريق.

رابط - barcelona - بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرسا وفياريال مجاناً

وبناءً على هذه النتائج السلبية للغاية فقد فريق برشلونة صدارة الترتيب لصالح فريق إشبيلية، وهو الأمر الذي يُزيد نوعاً ما من حجم الضغوطات على لاعبي الفريق الكتالوني، وخاصة وأن فريق برشلونة تنتظره العديد من التحديات المعقدة في الفترة القادمة.

رابط - barcelona - بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرسا وفياريال مجاناً

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن فريق برشلونة سوف يكون مطالباً بضرورة تحقيق الفوز أمام ضيفه فريق فياريال، وخاصة وأن أي نتيجة أخرى له في هذه المباراة سوف تؤدي مباشرة إلى إِبتعاده عن صدارة الترتيب بشكل أكبر، علماً بأن الفارق بينه وبين فريق إشبيلية صاحب الصدارة هو نقطة واحدة فقط لا غير.

رابط - barcelona - بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرسا وفياريال مجاناً

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق فياريال على النحو التالي:

رابط - barcelona - بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال اليوم يلا شوت .. مشاهدة مباراة البرسا وفياريال مجاناً

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرثور / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق فياريال في وضعية سيئة للغاية قبل خوضه هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق برشلونة، وخاصة وأن فريق الغواصات الصفراء يجد نفسه قريباً للغاية من مراكز الهبوط، مما يجعل فريق فياريال مطالباً بضرورة العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الكامب حتى وإن إِقتصر الأمر على نقطة التعادل على أقل تقدير.