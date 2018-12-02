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نادي الإتحاد السعودي يأمل في حسم لقاءه ضد نادي الحزم، من أجل تحقيق أول إنتصار له في البطولة، وذلك عندما يلاقيه، ولم ينجح سوي في حصد نقطتين فقط، المواجهة لن تكون سهلة علي العميد الإتحادي، وإنما سيكون صعب للغاية، خصوصا أن المنافس يأمل هو الآخر في حصد ثلاث نقاط هامة.





”يلا شوت” مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر اليوم | كورة لايف | تابع لايف لعبة الاتحاد والحزم لايف اون لاين





نحن عبر ” الفجر الرياضي ” ننقل لكم موعد مباراة الإتحاد والحزم اليوم الأحد الموافق 2 / ديسمبر، في أحد لقاءات الدوري السعودي الدرجة الأولي 2019، الدور الأول، وتحديداً في الجولة الحادية عشر، في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، سيقام اللقاء علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.





”يلا شوت” مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر اليوم | كورة لايف | تابع لايف لعبة الاتحاد والحزم لايف اون لاين













القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد والحزم اليوم





سيتم نقل مباراة الإتحاد والحزم اليوم، فضائياً عبر قنوات دوري بلس والسعودية الرياضية، وذلك لأن مجموعة السعودية الرياضية ودوري بلس، هي المالك الوحيد لحقوق البث في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون متاحاً للعرب مشاهدة اللقاء عن طريق هذه القناة المشفرة فقط عن طريق الإشتراك أو القناة المفتوحة .





”يلا شوت” مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر اليوم | كورة لايف | تابع لايف لعبة الاتحاد والحزم لايف اون لاين





المباراة الإتحاد – الحزم

اليوم الأحد 2 / ديسمبر / 2018

الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة دوري بلس

الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية

”يلا شوت” مشاهدة مباراة الاتحاد والحزم بث مباشر اليوم | كورة لايف | تابع لايف لعبة الاتحاد والحزم لايف اون لاين







