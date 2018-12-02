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استعجال التحريات لـ3 متهمين بإثارة الشغب عقب مبارة الزمالك

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:23 م
استعجال التحريات لـ3 متهمين بإثارة الشغب عقب مبارة الزمالك
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عمار محمد
 

استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، وبإشراف أحمد حنفي المحامي العام، تحريات المباحث لـ3 متهمين في إثارة الفوضى عقب انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في البطولة العربية، على ملعب بتروسبورت 24 ساعة بعد أن قررت أمس حجزهم لورود التحريات.

 

ووجهت النيابة العامة لـ3 متهمين تهم حيازة ألعاب نارية وشماريخ، من طرف جماهير نادي الاتحاد السكندري.

 

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين، الذين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، ونفوا حيازتهم لأية شماريخ.

 

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 3 من جماهير نادي الاتحاد السكندري، والذين قاموا بإشعال العاب نارية وشماريخ في المدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بتروسبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.

 

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المزيد عن: الزمالك الاتحاد استعجال التحريات إثارة شغب
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