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الحكومة البحرينية تتقدم باستقالتها للملك حمد بن عيسى

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:22 م
الحكومة البحرينية تتقدم باستقالتها للملك حمد بن عيسى
رئيس الوزراء البحريني
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وكالات
 

قدم رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، اليوم الأحد، استقالة حكومته للملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد جلسة استثنائية عقدتها الحكومة صباح اليوم.

 

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن الأمين العام لمجلس الوزراء، ياسر بن عيسى الناصر، القول إن استقالة الحكومة تأتي "بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الخامس، وعملاً بحكم المادة 33 من دستور مملكة البحرين التي توجب تشكيل وزارة جديدة عند بدء كل فصل تشريعي".

 

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات فوز المستقلين بأغلبية مقاعد البرلمان. وكانت جولة إعادة الانتخابات قد جرت يوم أمس.

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