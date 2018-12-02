يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA وسوف تكون مباراة برشلونة وفياريال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة. يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق فياريال: يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA حراسة المرمى: تير شتيغن. خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا. خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور. خط الهجوم: فيليبي كوتينيو / عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي. المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي. وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق فياريال حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 13 جولة من عمر المسابقة: يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA المركز الثاني: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 25 نقطة. المركز السابع عشر: فريق فياريال، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

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يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : حسن عيدروس

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية