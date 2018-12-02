لايف| مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم الاحد 02-12-2018 في الدوري السعودي للمحترفين| يلا شوت





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لايف| مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم الاحد 02-12-2018 في الدوري السعودي للمحترفين| يلا شوت









مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم اون لاين الدورى السعودى, البث المباشر مشاهده مباريات النصر مع الوحدة, نقل مباشر يوتيوب 2-12-2018 كورة اون لقاء اليوم حيث من مقرر ان يحل نادي الوحدة ضيفا علي نادي النصر في الجولة 11 من الدورى السعودى حيث تقام مباراة النصر علي ملعب الامير فيصل بن فهد ضمن مباريات الذهاب لايف، مشاهده مباراة النصر مع الوحدة على موقع كورة اون في تمام الساعة الخامسة الا الربع بتوقيت مصر, وفي تمام الساعه السادسة الا الربع بتوقيت مكه مباشر

لايف| مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم الاحد 02-12-2018 في الدوري السعودي للمحترفين| يلا شوت



موعد مباراة النصر والوحدة اليوم

بطولة الدورى السعودى

ملعب الامير فيصل بن فهد

الساعة : 16:45 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 17:45 مساء بتوقيت السعودية اليوم



