برشلونة وفياريال مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر .. برشلونة يوتيوب .. رابط الاسطورة Barcelona يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق فياريال، ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م. برشلونة وفياريال مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر .. برشلونة يوتيوب .. رابط الاسطورة Barcelona وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال تحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. برشلونة وفياريال مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر .. برشلونة يوتيوب .. رابط الاسطورة Barcelona

برشلونة وفياريال مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر .. برشلونة يوتيوب .. رابط الاسطورة Barcelona

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برشلونة وفياريال مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر .. برشلونة يوتيوب .. رابط الاسطورة Barcelona

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برشلونة وفياريال مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر .. برشلونة يوتيوب .. رابط الاسطورة Barcelona

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

البطولة : الدوري الاسباني

القنوات : بي ان سبورت 3

المعلق : حسن عيدروس

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية