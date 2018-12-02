غدًا.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للإعاقة



الجدير بالذكر، أن العالم يحتفل فى الثالث من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة ويهدف هذا اليوم الذى بدأت الأمم المتحدة الاحتفال به عام 1992 إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم فى كافة أنحاء العالم، إلا أن هذا العام يركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تحتفل محافظة المنيا، غدا الإثنين باليوم العالمي للإعاقة تحت رعاية قاسم حسين محافظ المنيا، من خلال مسيرة للجهات المشاركة والجمعيات الأهلية من أمام بنك الاسكندرية على كورنيش النيل وحتى مبنى المحافظة، ثم يعقبها احتفالية على مسرح المحافظة تتضمن عدة فقرات فنية متنوعة.وأكدت دكتورة هبة أبوزيد مسئول ملف الإعاقة بالمحافظة، أن الاحتفال يأتي انطلاقًا من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار عام 2018، عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تسليط الضوء عليهم باعتبارهم قوة كامنة داخل المجتمع المصري تحتاج إلى تأهيل ورعاية، وذلك بتكاتف جهود المؤسسات الحكومية والأهلية بعَقد الشراكات المُتَعَدِدة بين مؤسسات المجتمع المدني على اختلافها.