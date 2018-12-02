شاهد.. اللقطات الأولي لوصول الأمير محمد بن سلمان إلي مقديشو
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:11 مالفجر السعودي
وصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، منذ قليل، إلى موريتانيا ضمن جولته العربية.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في مقدمة مستقبلي ولي العهد لدى وصوله.
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