يلا شوت الجديد .. مشاهدة ليفربول وايفرتون بث مباشر كورة لايف HD Liverpoll ضد Everton مجاناً عبر Bei Sport HD Yalla Shoot

يتواجد فريق ليفربول بالمركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي انتصر مساء أمس السبت على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويأمل فريق ليفربول في الفوز بمباراة اليوم بديربي “الميرسيسايد” بالدوري الإنجليزي من أجل ملاحقة السيتي، وتقليص الفارق معه لنقطتين فقط.





ويعاني ليفربول في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الفريق يلعب بشكل عشوائي أكثر، وبات قريبًا من الخروج من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





ولكن سيعمل الريدز على العودة بقوة في مباراة التوفيز، بتواجد نجمه المصري محمد صلاح الذي يريد تقديم كل شيء لإرضاء جماهيره.

موعد مباراة ليفربول اليوم أمام إيفرتون والقنوات الناقلة

يخوض ليفربول مهمة جديدة في محاولة مواصلة اللحاق بقمة جدول الدوري الإنجليزي عندما يستضيف اليوم الأحد منافسه إيفرتون على ملعب “آنفيلد”، ضمن مباريات الجولة 14 في البريميرليج.





صلاح يستهدف رقماً تاريخياً في مباراة ليفربول اليوم

يستهدف النجم المصري محمد صلاح رقما تاريخيا في ديربي الميرسيسايد حين يستقبل ليفربول غريمه إيفرتون على ملعب “آنفيلد” اليوم الأحد في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 2\12\2018

تختتم اليوم مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019 والذي يتصدره ويحمل لقبه فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.





ليفربول × إيفرتون .. أرقام واحصائيات قبل ديربي الميرسيسايد

يحتضن ملعب أنفيلد مساء يوم الأحد مباراة من العيار الثقيل ، وذلك عندما يحل إيفرتون صاحب المركز السادس ضيفاً على ليفربول صاحب المركز الثاني في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





ديني لا يخشى مواجهة صلاح في ديربي الميرسيسايد

وكاس ديني كان لاعباً في صفوف روما وزامل محمد صلاح لمدة موسم قبل الانتقال إلى برشلونة ومنه إلى إيفرتون حيث سيواجه اللاعب المصري يوم الغد في ديربي الميرسيسايد.





كلوب يصحح أخطاء مباراة باريس سان جيرمان ضد إيفرتون

تعثر ليفربول مساء يوم الأربعاء الماضي وسقط خاسراً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-1، بينما حقق نابولي الفوز على النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-1، مما يجعل الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة نارية وحاسمة ضمن منفاسات البطولة الأغلى دوري أبطال أوروبا.





مباراة ليفربول القادمة .. صلاح يواجه إيفرتون بذكريات بوشكاش

يستضيف نادي ليفربول غداً الأحد نظيره وجاره إيفرتون على ملعب أنفيلد التاريخي في ديربي مقاطعة الميرسيسايد، في مباراة لن تكون سهلة على الجميع ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.





كيف ستؤثر خسارة باريس على ليفربول في الديربي؟ كلوب يجيب

أكد السيد يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق نادي ليفربول الإنجليزي أن الخسارة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي منتصف الأسبوع الماضي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لن تؤثر على الفريق في موقعة ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون.