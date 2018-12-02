تحرير 201 محضر خلال حملة لرفع الإشغالات بمغاغة في المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، 201 محضر مخالف خلال حملة مكبرة لرفع وازالة الإشغالات نظمتها الوحدة المحلية برئاسة نور مرزوق، نائب رئيس المركز بالتعاون مع وحدة الإشغالات وشرطة المرافق بهدف تحقيق الانضباط داخل الشارع المنياوي والحفاظ على حرم الطريق العام.





قال اللواء إيهاب زهني، رئيس المركز، إن هذه الحملات تأتى تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والذي وجه بتكثيف حملات إزالة الإشغال على مستوى مراكز المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضر إشغال طريق و180 إزالة إدارية و6 محاضر إدارة بدون ترخيص و4 محاضر نظافة.