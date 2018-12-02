يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم مباشر بدون تقطيع | برشلونة وفياريال | رابط جديد لايف اون لاين

ينزل فياريال ضيفاً على فريق برشلونة اليوم الأحد 2 ديسمبر 2018، لحساب مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو معقل برشلونة.

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم مباشر بدون تقطيع | برشلونة وفياريال | رابط جديد لايف اون لاين

يدخل برشلونة اللقاء وهو منتشٍ بالفوز على فريق آيندهوفن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي على أرضية ملعب فيلتيس ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويتصدر برشلونة بهذا الفوز المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، ضامناً التأهل إلى دور الـ16.

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم مباشر بدون تقطيع | برشلونة وفياريال | رابط جديد لايف اون لاين

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن إشبيلية المتصدر بتعادله أمام أتلتيكو مدريد في المواجهة الماضية.

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم مباشر بدون تقطيع | برشلونة وفياريال | رابط جديد لايف اون لاين

خاض فريق فياريال 13 مباراة محلياً خلال الموسم الجاري، ويتواجد في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة، حصدهم من الفوز في ثلاث مباريات وخمس تعادلات وخسارة 10، ويحاول الغواصات تقديم أداءً أفضل أمام الفريق الكاتالوني وخطف النقاط الثلاث لتحسين ترتيبهم.

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم مباشر بدون تقطيع | برشلونة وفياريال | رابط جديد لايف اون لاين

تشكيل برشلونة المتوقع | 4-3-3





مارك-أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – كليمنت لينجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – أرتورو فيدال

عثمان ديمبيلي – فيليبي كوتينيو – ليونيل ميسي

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم مباشر بدون تقطيع | برشلونة وفياريال | رابط جديد لايف اون لاين

تشكيل فياريال المتوقع | 4-4-2





سيرجيو أسينخو

ألفونسو بيدرازا – فيكتور رويز – فونيس موري – ماريو جاسبار

مانو تريجيروس – سانتياجو كاسيريس

سانتي كازورلا – بابلو فورنالس – سامويل شوكويز

جيرارد مورينو

يلا شوت برشلونة .. مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال اليوم مباشر بدون تقطيع | برشلونة وفياريال | رابط جديد لايف اون لاين

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الـ19:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة BeIN SPORT HD 3 مالكة حقوق بث الدوري الإسباني.