حسام حسن يرحب بالانضمام للزمالك

رحب حسام حسن مهاجم سموحة بالانضمام إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد تلقيه اتصالًا من مسؤولي المارد الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.





وطلب اللاعب من الزمالك إنهاء الأمر مع إدارة ناديه برئاسة محمد فرج عامر، مبديًا ترحيبه بالانتقال للقلعة البيضاء في يناير المقبل.





مهاجم سموحة يقدم مستوى جيد للغاية رفقة ناديه في الفترة الحالية، حيث سجل 5 أهداف في الدوري المصري وهدفين في كأس مصر.





جدير بالذكر أن بيراميدز إف سي أبدى اهتمامًا شديدًا بضم مهاجم سموحة في الميركاتو الشتوي المقبل.



