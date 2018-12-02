دوري بلس .. مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 2 / 12 / 2018 .. Dawri Plus
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:55 معمرو عادل
دوري بلس .. مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر اليوم الأحد 2 / 12 / 2018 .. Dawri Plus
يلتقي فريقي النصر والوحدة ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019، النصر في مواجهة صعبة وقوية ضد نادي الوحدة، وذلك من أجل حصد ثلاث نقاط ليوسع الفارق مع المنافس الأهلي والذي يسعي للحاق به، وأيضا من أجل تقريب الفارق مع نادي الهلال، لأن الفوز سيكفل له التساوي مع صاحب المركز الأول، رغم أن للزعيم لعب لقاء أقل، أم سيكون لنادي الوحدة رآي آخر خصوصا أنه يقدم موسم وأداء مميز للغاية.
تنطلق المواجهة بين فريقي النصر والوحدة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 16:45 بتوقيت القاهرة.
نحن في الفجر، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة النصر والوحدة مباشر في لقاء اليوم الأحد 1 / ديسمبر / 2018، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.
مشاهدة مباراة النصر والوحدة مباشر
ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي النصر والوحدة مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل الفجر الرياضي، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.
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