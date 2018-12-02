مسار إجبارى تطلق 10 كليبات مصورة من ألبومها الجديد "الألبوم"

خاضت فرقة مسار إجباري تجربة إطلاق ألبومها الغنائي الجديد "الألبوم" بشكل مصور بالكامل، عبر إعادة إطلاق جميع أغانيه الثمانية على طريقة الفيديو كليب، وأتاحته للجمهور أونلاين عبر منصة اليوتيوب.

ويضم الألبوم في جعبته 10 أغنيات مختلفة، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب مصور، كما تحمل كل أغنية شكلًا موسيقيًا مغايرًا عن "ستايل" مسار إجباري المعتاد خلال ألبوميها الماضيين، "تقع وتقوم" و"اقرا الخبر"، منها "نضرني زين" بطريقتها البدوية" و"فاكرة" بلمستها الرومانسية، وأغنية "صياد" بتيمتها الراقصة، بجانب ديو "كائن فضائي" بمشاركة فرقة MTM بالإضافة إلى أغنيتين تم إصدارهما من قبل بشكل "سنجل" وهما "مطلوب حبيب" و"مساومات".

ومثلت كلمات "الألبوم فين يا مسار" شعار المرحلة بالنسبة لجمهور الفرقة السكندرية في مصر خلال الشهور الماضية، بعد طول انتظار تخطى السنة لإطلاق ألبومها الثالث، ويعيدها للساحة بعد غياب ثلاثة سنوات عن ألبومها الأخير "تقع وتقوم"، لتقرر الفرقة أخيرًا الخروج عن صمتها ومشاركة "التريند" على مواقع السوشيال ميديا، بإطلاق "صور" و"منشورات" غامضة تبشر بقرب ظهوره رسميًا، حتى كشفت عنه منذ أيام بإطلاق أغانيه عبر منصة "أنغامي"، وأعادت إطلاقه مرة أخرى بشكل مصور على قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب، واختارت له اسم "الألبوم" كنوع من التماشى مع مسمى التريند نفسه "الألبوم فين"، واعتمدت الفرقة خلال تصوير الكليبات على فكرة "الميوزيك سيشن" مع اختلاف الخلفيات المرئية، وتعاونت فيها مع المخرج تيمور تيمور، ومدير التصوير عمر أبو دومة، وستايلست آمنة الشنداويلي.