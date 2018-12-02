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النصر يقيل مدربه يوفانوفيتش لسوء النتائج

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:57 م
النصر يقيل مدربه يوفانوفيتش لسوء النتائج
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متابعات
 
أقال نادي النصر الإماراتي، اليوم الأحد، مدربه الصربي إيفان يوفانوفيتش، بسبب سوء النتائج، وعين البرازيلي كايو زاناردي بديلاً مؤقتاً له.

وحقق النصر بداية متعثرة هذا الموسم كان آخرها الخسارة الجمعة أمام شباب الأهلي 0-1 في الجولة 11 من الدوري، وبات في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

وأعلن النصر في بيان "إعفاء إيفان يوفانوفيتش من منصب المدير الفني بالنادي وتقرر تكليف البرازيلي كايو زاناردي الخبير الفني بأكاديمية كرة القدم بالنادي بمهمة تدريب الفريق الأول ويساعده علي مراد" بشكل مؤقت.

وهي المرة الثانية التي يقيل فيها النصر يوفانوفيتش من منصبه، بعد الأولى في أكتوبر عام 2016، عندما حل الروماني دان بيتريسكو بديلاً له، ثم عاد الى منصبه في يناير 2018 بديلاً للإيطالي تشيزاري برانديلي.

وبات يوفانوفيتش (56 عاماً) سابع مدرب يفقد منصبه في الدوري الإماراتي قبل نهاية مرحلة الذهاب بمرحلتين، بعد البرازيليين جورفان فييرا(الاتحاد كلباء) وباولو كاميلي (دبا الفجيرة) والأرجنتيني غوستافو كونتيروس (الوصل) والتشيلي خوسيه سييرا (شباب الأهلي) والهولندي مارسيل كايزر (الجزيرة) والروماني لورينت بريجيكامب (الوحدة).
 
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