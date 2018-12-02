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مجلس الشيوخ الفرنسي يستمع لوزير الداخلية بشأن شغب السترات الصفراء

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:55 م
مجلس الشيوخ الفرنسي يستمع لوزير الداخلية بشأن شغب السترات الصفراء
وزير الداخلية الفرنسي- أرشيفية
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الفجر السعودي
 
أعلن مجلس الشيوخ الفرنسي في بيان له أن اللجنة القانونية في المجلس ستستمع يوم الثلاثاء إلى وزير الداخلية كريستوف كاستانير ووزير الدولة لدى الوزارة لوران نونيز "بشأن أعمال الشغب والهجمات على قوات الأمن واعمال التخريب والتدمير" التي وقعت أثناء مظاهرات "السترات الصفراء".

وأوضح البيان أن اللجنة ستستمع إلى "توضيحات" وزير الداخلية ووزير الدولة "حول الوسائل التي تم وضعها (...) من أجل مواجهتها".

وستتناول جلسة الاستماع أيضًا "التدابير الجديدة التي يتعين اتخاذها لمنع تكرار وتدهور هذه الاضطرابات البالغة الخطورة، دون تقويض الحق الدستوري للفرنسيين في التعبير عن آرائهم وعدم رضاهم عن طريق مظاهرات غير عنيفة".

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