يلا شوت| مشاهدة مباراة النصر والوحدة اليوم لايف الأحد 2-12-2018 “كأس دوري محمد بن سلمان” Kora Star مشاهدة لايف بالروابط

يستعد فريق النصر لخوض مباراة من العيار الثقيل ضد الوحدة وذلك يوم الأحد 2- 12- 2018 في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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نادي النصر السعودي هو من أقوي الأندية العربية علي مستوى الوطن العربي، حيث خاض فريق النصر العديد من البطولات علي مستوى العالم، نادي النصر السعودي أو النادي العالمي كما يطلق علية البعض قد قام بتمثيل القارة الآسيوية فبعد فوزه في بطولة كأس السوبر الآسيوي عام 1998 ، حيث شارك في أول كأس عالم للأندية لكرة القدم، حيث يعتبر نادي النصر من أعرق النوادي السعودية على مر تاريخ الكرة السعودية.





مشاهدة مباراة النصر والوحدة

نادي النصر صاحب البطولات المحلية والقارية اشتهر علي المستوى السعودي والعربي، حيث حصد المزيد من البطولات المختلفة من خلال خوضه عدة بطولات قارية، لذا يطلق علية الجمهور العربي نادي القاري لخوض عدة بطولات بمختلف القارات علي مستوى العالم حيث أصبح نادي النصر أول نادي آسيوي يخوض مباريات رسمية علي بأربع قارات هي آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا الجنوبية.





رابط مشاهدة مباراة النصر والوحدة

نقوم برصد الروابط إليكم مع بداية المباراة.





تأسيس نادي النصر الرياضي السعودي

الآن شاهد مباريات نادي النصر بالدوري على قناة السعودية الرياضية، تابع كافة مباريات الدوري السعودي، نادي النصر السعودي هو نادي رياضي اجتماعي بارز ومعروف على مستوى المملكة والمنطقة العربية بالكامل، حيث تم تأسيسه عام 1955 ميلادية بما يوافق 1375 هجرية، علي يد الشقيقين “زيد وحسين الجبعاء” الذين اختاروا شعار يميزه ويبرز انتماءه للمملكة، وفخراً واعتزازا بالسعودية من خلال اختيار اللون الأصفر كلون أساسي بشعار نادي النصر والذي يرمز للون تربة شبة الجزيرة العربية، ممزوج بالون الأزرق الذي يرمز لبحرها.





ومع مرور الوقت تم إضافة خريطة شبة الجزيرة العربية بشعار نادي النصر، وذلك بناء على أوامر الأمير عبد الرحمن بن سعود بن عبد العزيز، لكي يظل نادي النصر يمثل بقوة المملكة العربية السعودية ويكون شعار النصر بها في كل المحافل الرياضية حول العالم، يلعب نادي النصر جميع مبارياته الرسمية سواء علي المستوى المحلي أو العربي، على أرض ملعبه إستاد الأمير فيصل بن فهد الدولي.





انجازات وبطولات نادي النصر السعودي

حقق نادي النصر السعودي العديد من البطولات علي المستوي المحلي:





فقد حصل لقب بطل دوري السعودي للمحترفين أكثر من مرة.

وحصد بطولة كأس الملك عدة مرات علي مدار تاريخه الكروي بالإضافة علي حصوله علي كأس ولي العهد 3مواسم رياضية.

وبطولة كأس الاتحاد علي مدار 3 مواسم.

البطولات العالمية التي حصد ها فريق نادي النصر السعودي : بطولة كأس الكؤوس الآسيوية لمرة واحدة في تاريخه

بطولة كأس السوبر الآسيوية مرة.

بطولة كأس الأندية الخليجية مرتين.