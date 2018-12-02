"رقابة المصنفات الفنية": أكثر من 120 قناة تعمل دون ترخيص

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه منذ 2014 والجهات المختصة تعمل على ضبط المخالفات القانونية للقنوات الفضائية والتحكم في عمل القنوات التي تعمل دون تراخيص، ومثل هذه القنوات تبث على أقمار صناعية لا تتحكم بها مصر، على حد قوله.





وأضاف عبدالجليل، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن مصر على مستوى السنوات الماضية توصلت للمركز، لافتا إلى القنوات التي تعمل دون تراخيص تصل إلى أكثر من 120 قناة، وهذا الرقم لم يحدث منذ عامين.





وأكمل: "هذه القنوات تحولت لمكان للتلوث الأخلاقي والسمعي والبصري، بالإضافة للكليبات المبتذلة، والإعلانات على مواد طبية، وتهدد الأمن القومي المصري"، مشددا على وجود أطراف غير مصرية، تتدخل في هذه القنوات.

وأعلن أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أنه لن يسمح لأي قناة فضائية "غير مرخصة" بالبث على النايل سات، وعدم السماح بسرقة الملكية الفكرية، حيث يجرى عرض بعض الأفلام على هذه القنوات في اليوم التالي؛ لعرضها في دور السينما مما تتسب في خسائر كبيرة للمنتجين.



