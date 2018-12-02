دعماً للسياحة المصرية.. شيرين وصابر الرباعي في أضخم حفل على ضفاف النيل

سيبقى الفن مرآة المجتمع ، تتجلى فيها مدنيات الشعوب وحضارتها ، ولم تعد الموسيقى فناً ترفيهياً فقط ، بل تحولت إلى قوة ناعمة تساهم بشكل مباشر في انعاش ونمو القطاع السياحي ، وجزء من الثقافة بهدف تنمية الوعي ، من هنا سيكون جمهور وعشاق الفن الطربي الراقي ، على موعد فريد ليلة رأس السنة ٢٠١٩ ، مع الحفل الغنائي الضخم الذي يحييه نجمي الغناء العربي، الفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان صابر الرباعي، برعاية وتنظيم شركة ADS SOLUTIONS باشراف حمدان المغربي، وذلك في فندق جراند نايل تاور بالقاهرة ، حيث تشهد الساعات الأخيرة في وداع عام ٢٠١8، والساعات الأولى في استقبال عام ٢٠١٩، الحفل الجماهيري الكبير الذي يهدف لتقديم تجربة فريدة حافلة بفعاليات متعددة ، ليستمتع الجمهور العربي بوجبة فنية راقية، من جمال الأداء ورقة النغم وروعة التنظيم، لتنطلق معها الإثارة والبهجة في ليلة أشبه بألف ليلة وليلة.









وعندما يجتمع صوت شيرين عبدالوهاب ، مع صوت صابر الرباعي ، حتماً ستكون النتيجة مبهرة ، في حفل غنائي طربي يتسم بالتنوع والقوة على جذب الجمهور من مختلف شرائح المجتمع والأذواق ، وهو ما يؤكد سعي شركة ADS لتقديم حفل مبهر، في إطار اهتمامها بالدور المحوري الذي تقوم به ، وسعيها إلى فتح آفاق جديدة ، وتقديم كل ما هو متميز ومبهر، حيث تسعى الشركة بشكل واضح لدعم السياحة المصرية ، وإثراء الحراك الفني والغنائي العربي باحترافية تامة في هذا المجال ، من خلال الخطة المدروسة التي تتبعها ، ليكون هذا الحفل بمثابة قمة فنية بامتياز، حيث سيتم بناء ديكور خاص على سطح مياه نيل القاهرة الساحر في مكان الحفل ، يستوعب أكثر من ثلاثة الاف مدعو، مع عمل بروجيكتور بحجم واجهة فندق المريديان القديم ، لعرض فعاليات الحدث الضخم لحظة بلحظة، ليتابعه الجمهور في محيط مكان الحفل.