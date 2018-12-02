البورصة السعودية تصعد 1.1% بمستهل جلسة الأحد





صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي بشكل ملحوظ في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد مدعوماً بمكاسب جماعية للقطاعات، فيما استقر مؤشر السوق الموازي - نمو دون تغيير مقارنة بـمستواه بنهاية الأسبوع الماضي.





وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق بمكاسب بلغت 1.1%، بحلول الساعة 10:50 بتوقيت السعودية، رابحاً 81.26 نقطة، دفعته لمستوى 7784.25 نقطة.





وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 774.73 مليون ريال، بالتداول على 34.29 مليون سهم، تمت بتنفيذ 29.18 ألف صفقة.





واكتست قطاعات السوق باللون الأخضر في هذه الأثناء، بمقدمة "الطاقة" بمكاسب بلغت 1.8%، يليه "الاتصالات" القيادي بنحو 1.7%، و"التأمين" بـ 1.4.





ودفع المؤشر الرئيسي نحو الصعود كذلك صعود كل من قطاعي: "البنوك"، و"المواد الأساسية" بنحو 1.1% لكل منهما.





وتصدر سهم "ساكو" المكاسب بنسبة 5.4%، وحل "الوطنية للتعليم" على رأس التراجعات بنحو 1.7%.





وفي تلك اللحظات استقر مؤشر السوق الموازي - نمو عند مستوى 2378.19 نقطة دون تغيير مقارنة بـمستواه في نهاية جلسات الأسبوع الماضي؛ في ظل استقرار جماعي لأسهمه.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع بدعم من مكاسب لأغلب القطاعات وخاصة البنوك، ليواصل حصد النقاط للجلسة الرابعة على التوالي، ويتمكن من تجاوز مستوى 7700 نقطة بعد تخليه عنها لـ 11 جلسة، فيما عاد مؤشر السوق الموازي - نمو للتراجع.



