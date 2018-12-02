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مظاهرات فى مدريد ضد المصالحة مع الأحزاب الانفصالية الكتالونية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:27 ص
مظاهرات فى مدريد ضد المصالحة مع الأحزاب الانفصالية الكتالونية
مظاهرات فى مدريد
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خاطر عبادة
 

تظاهر آلاف الأشخاص في وسط مدريد ملوحين بالأعلام الإسبانية لدعم الوحدة الوطنية وضد حملة الانفصال في كتالونيا، السبت.

 

وأثارت الأزمة الانفصالية وقرار الرئيس الإسباني، بدرو سانشيز، تبني نبرة أكثر تصالحية مع الأحزاب القومية الكتلانية، التي تعتبر أصواتها حاسمة للأجندة التشريعية لحكومة الأقلية الاشتراكية، غضب العديد من المحافظين في إسبانيا، ورفع المتظاهرون شعارات "أوقفوا سانشيز، واعقدوا انتخابات جديدة".

 

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