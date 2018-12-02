حكايات اليوم.. ذكرى إلغاء الرق.. وميلاد بريتني سبيرز

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم الثاني من ديسمبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها ذكرى هجوم دامٍ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

هجوم دامٍ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

هو هجوم إرهابي وقع في 2 ديسمبر عام 2015م، على مركز خدمات لذوي الإعاقة العقلية في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا، أدى إلى مقتل 14 شخص وإصابة 24.

قام بتنفيذ العملية رجل وامرأة، الرجل يدعى سيد فاروق يبلغ من العمر 28 عامًا وهو مواطن أمريكي، وامرأة تدعى تشفين مالك وتبلغ من العمر 27 عامًا ولم تحدّد جنسيتها.

بريتني سبيرز

ومن مواليد اليوم، المغنية الأمريكية بريتني جين سبيرز، من أصول بريطانية، ولدت في ميسيسبي, وترعرعت في لويزيانا, وبدأت الغناء منذ أن كانت طفلة، ممثلة رئيسية في المسرحيات المدرسية وفي التلفاز. أول ألبوم لها "بيبي ون مور تايم"، والذي أخذ نجاحاً هائلاً في أنحاء العالم وجعلا سبيرز أعلى مغنية في سن المراهقة مبيعا في التاريخ.

مع لقبها الخاص "أميرة البوب"، وصفت سبيرز بأنها واحدة من اللذين أنعشوا وأعادوا موسيقى بوب المراهقين إلى الواجهة، في أواخر التسعينات وبداية الألفية الثالثة.

أخذت سبيرز منحنى ناضج ومتطور لألبومها الثالث "بريتني" الصادر في عام 2001 وألبومها الرابع "إن ذا زون" الصادر في عام 2003، وفي هذه الفترة اتجهت للتمثيل مع أخذها دور البطولة في فيلم "كروس رودز "تقاطع الطرق".

سليم كلاس

ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الممثل السوري سليم كلاس، ويعد من الفنانين المؤسسين للدراما السورية، ولد في دمشق، بدأ التمثيل عام 1970. وقدّم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية الهامة، بعد أن بدأ حياته كمذيع في برامج إذاعية وتلفزيونية.

كان لكلاس بصمته الواضحة في التلفزيون السوري والعربي، ودرج على أداء الأدوار التقليدية للرجل الشرقي وأحيانا كثيرة دور التاجر السوري المعروف بـ"شطارته" التجارية، فضلا عن أدوار الرجل المزواج، واشتهر خاصة بتقديمه البارع لشخصيّة الحلاق" في أعمال البيئة الشامية، مثل "الخوالي" و"ليالي الصالحية"، و"أيام شامية"،رجال العز.

وشارك في مجموعة كبيرة جدا من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية. كما شارك في عدد من الأعمال العربية وقام بأدوار في أفلام مصرية بينها "شورت وفانيلا وكاب" مع أحمد السقا، و"أولاد العم "مع كريم عبد العزيز وشريف منير ، وقدم في بداياته أفلاما مهمة مثل "هاوي مشاكل" و"ليل ورجال".

اليوم الدولي لإلغاء الرق

ومن مناسبات اليوم، اليوم الدولي لإلغاء الرق، وهو اليوم الذي يذكر باتفاقية الأمم المتحدة بشأن قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال الغير في البغاء ذو الرقم 317 IV والذي صدر في 2 ديسمبر 1949م.



