محمد صلاح: سنقاتل للفوز على إيفرتون.. وتحطيم الأرقام القياسية لا يشغلني

أكد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على أن هدفه خلال الموسم الحالي هو التتويج مع الريدز بالبطولات.





وقال صلاح في تصريحات نشرتها شبكة سكاي، إن هدفه هذا الموسم التتويج بالألقاب مع ليفربول وليس التفكير في تحطيم الأرقام القياسية .





وأضاف صلاح: في الموسم الماضي اقتربنا من التتويج بدوري أبطال أوروبا ولكننا لم ننجح هذه هي كرة القدم وعلينا تقبل النتائج.





وتابع صلاح: الشئ الأهم في هذا الموسم هو الفوز مع الفريق بالجوائز، ولا استطيع الكشف عن هدفي الشخصي، نحن قادرين على الفوز بالبطولات هذا الموسم.





وعلق محمد صلاح عن لقاء إيفرتون قائلا:"مباراة إيفرتون الأهم فى الموسم الحالى، عند حضورى إلى ليفربول لم أعلم الكثير عن ديربى الميرسيسايد، خلال مشاركتى فى مباراة إيفرتون الأخيرة بملعب أنفيلد لم أتوقع أن تكون الأجواء صاخبة بهذا الشكل، نعم شاركت مع روما فى ديربى العاصمة أمام لاتسيو بالعديد من المناسبات، لكن ديربى ليفربول وإيفرتون يحمل مذاقا آخر".





وتابع "الملعب كان ممتلئاً بالكامل، الأجواء كانت مجنونة، خاصة فى المدرجات، هذه المباراة الأهم فى الموسم بالنسبة للمشجعين، علينا أن نفوز بالديربى ما شاهدته من شغف الجماهير فى المدرجات يدفعنا لتقديم أقصى ما لدينا من أجل تحقيق الفوز".





واختتم: "مانشستر سيتى يضغط علينا ونحن بدورنا نضعهم تحت الضغط، كل مباراة علينا أن نحقق الفوز لأن مانشستر سيتي سوف ينتصر، نفس الأمر بالنسبة للفريق السماوى سيسعى جاهداً لتحقيق الفوز لأن ليفربول سوف ينتصر، أنه أمر رائع للفريقين".



