مصرع عامل وإصابة سائق في تصادم سيارتين بالبحيرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر في البحيرة، في إثر تصادم بالطريق الصحراوي في الكيلو 111 (طريق الخدمات) اتجاه القاهرة دائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون والمصاب لذات المستشفى للعلاج.

وتلقت الجهات المعنية، بلاغًا بالحادث وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل قيادة "محمد. ع. ع" سن33 سائق ومقيم خورشد الإسكندرية، وسيارة ملاكي قيادة "أحمد. ط. ف" سن 25 سائق ومقيم بمدينة دمنهور، أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى حال توقفها بأقصى جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة مرافق قائد السيارة الثانية "محمد.م.م.ال"، سن 36 عامل، ومقيم بمدينة دمنهور وإصابة قائدها بسحجات وكدمات تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصاب لذات المستشفى للعلاج وغادرها عقب إسعافه.