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"هاتف محمول" ينقذ سوزان نجم الدين من الموت المحقق

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:22 ص
هاتف محمول ينقذ سوزان نجم الدين من الموت المحقق
سوزان نجم الدين
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الفجر الفنى
 

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تفاصيل أصعب موقف تعرضت لها، والذي كاد أن يودي بحياتها.

سوزان قالت: " في أحد الأيام، وبعد الانتهاء من تصوير أحد مشاهدي في فيلم "روز"، ركبت سيارتي للعودة إلى المنزل، وفي الطريق سقطت في حفرة مملوءة بالحديد والحجارة".

وأضافت، في حوارها بمجلة "لها": "العناية الإلهية أنقذتني من الموت، حيث لولا هاتفي المحمول لما تمكنت من التواصل مع فريق العمل الذي هبّ لنجدتي. وكان هذا أسوأ يوم في حياتي".

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