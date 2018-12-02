"هاتف محمول" ينقذ سوزان نجم الدين من الموت المحقق







كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين تفاصيل أصعب موقف تعرضت لها، والذي كاد أن يودي بحياتها.سوزان قالت: " في أحد الأيام، وبعد الانتهاء من تصوير أحد مشاهدي في فيلم "روز"، ركبت سيارتي للعودة إلى المنزل، وفي الطريق سقطت في حفرة مملوءة بالحديد والحجارة".وأضافت، في حوارها بمجلة "لها": "العناية الإلهية أنقذتني من الموت، حيث لولا هاتفي المحمول لما تمكنت من التواصل مع فريق العمل الذي هبّ لنجدتي. وكان هذا أسوأ يوم في حياتي".