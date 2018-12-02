"أندلسية" تتجه إلى صناديق الاقتراع فى أول اختبار لحكومة "سانشيز"

تتوجه منطقة الأندلس الإسبانية إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد في أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي كافحت حكومته الأقلية لتمرير ميزانية منذ توليها المنصب الصيف الماضي.





وتجرى الانتخابات في أكبر منطقة في إسبانيا من حيث عدد السكان، وهي معقل للحزب الاشتراكي الحاكم برئاسة سانشيز منذ عقود، وسط مشهد سياسي مجزأ تناضل فيه الأحزاب الرئيسية من أجل الأغلبية.

وتتوقع استطلاعات الرأي فوز أقصى اليمين لأول مرة منذ السبعينيات، مدفوعاً بزيادة القومية التى اجتاحت دولاً أوروبية أخرى لتنتقل إلى أسبانيا، التي طالما اعتبرت محصنة بسبب الذاكرة الحديثة للديكتاتورية العسكرية التي انتهت فقط في عام 1975.

وركزت الحملة في الأندلس في جزء كبير منها على القضايا الوطنية، مثل أزمة الانفصال الكاتالونية، والموازنة في الميزانية ، والهجرة.

وكان الغضب من المحاولة الانفصالية الكاتالونية، ونهج سانشيز الأكثر تصالحية للأحزاب المؤيدة للاستقلال الذي ساعدت أصواته في وصوله إلى السلطة، محط اهتمام العديد من حملات الأحزاب.