"مكانك خالي" لـ محمد عساف تواصل حصد نجاحها

تواصل أغنية النجم الفلسطيني محمد عساف الجديدة "مكانك خالي" رحلة نجاحها منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات العربية.

وقد تخطت الأغنية الـ25 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الشهرين على طرحها عبر قناة "بلاتينوم ريكوردز" على موقع "يوتيوب" العالمي للفيديوهات.

الجدير ذكره أن أغنية "مكانك خالي" هي من ألحان علي صابر، وكلمات رامي العبودي وتوزيع عثمان عبود، وقد حققت انتشارًا واسعًا بين محبّي محمد عساف فتصدّرت المراتب الأولى بسباقات الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا.