اليوم.. سحب قرعة يورو 2020

تجري اليوم الأحد في العاصمة الإيرلندية "دبلن" قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".





ويشارك في القرعة 55 منتخبا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات تضم 5 منتخبات، و5 مجموعات أخرى تضم 6 منتخبات.





وتنص لوائح التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" على صعود الأول والثانى من كل مجموعة إلى المسابقة القارية، ليصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى 20 منتخباً.





أما المقاعد الـ4 الأخيرة التى تنتظر المتأهلين لـ"يورو 2020" فتحسم بناءً على نتائج مباريات الدور نصف النهائى والنهائى بمسابقة دورى الأمم الأوروبية، فى حال كانت المنتخبات التى تبلغ نصف النهائى فى كل مستوى من دورى الأمم ضمنت تأهلها لكأس أوروبا 2020 مباشرة من خلال التصفيات، يؤول مقعدها فى الأدوار النهائية لدورى الأمم إلى ثانى أفضل منتخب فى مجموعتها، بشرط ألا يكون قد ضمن أيضا تأهله.





وفى حال كان عدد المنتخبات فى الأدوار النهائية لأحد مستويات دورى الأمم أقل من أربعة، سيتم ملء المقاعد الشاغرة بمنتخبات من مستويات أخرى، ما يعنى أن منتخبا على الأقل من المستوى الرابع فى دورى الأمم، والذي سيضم أدنى المنتخبات تصنيفا، سيضمن مقعدا فى كأس أوروبا.

توزيع المنتخبات في سحب القرعة:

منتخبات متصدرى مجموعات المستوى الأول من دورى الأمم الأوروبية (4) وهى سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا





المستوى الأول: المنتخبات المصنفة من 5 إلى 10 فى دورى الأمم (6) وهى بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا.





المستوى الثانى: المنتخبات المصنفة من 11 الى 20 فى دورى الأمم (10) وهى ألمانيا وأيسلندا والبوسنة وأوكرانيا والدنمارك والسويد وروسيا والنمسا وويلز وتشيكيا.





المستوى الثالث: المنتخبات المصنفة من 21 الى 30 في دوري الأمم (10) وهي سلوفاكيا وتركيا وايرلندا وايرلندا الشمالية واسكتلندا والنروج وصربيا وفنلندا وبلغاريا واسرائيل.





المستوى الرابع: المنتخبات المصنفة من 31 الى 40 في دوري الأمم (10) وهي المجر ورومانيا واليونان وألبانيا ومونتينيغرو وقبرص واستونيا وسلوفينيا وليتوانيا وجورجيا.





المستوى الخامس: المنتخبات المصنفة من 41 الى 50 في دوري الأمم (10) وهي مقدونيا وكوسوفو وبيلاروسيا ولوكسمبورغ وأرمينيا واذربيجان وكازاخستان ومولدافيا وجبل طارق وجرز الفارو.





المستوى السادس: المنتخبات المصنفة من 51 الى 55 في دوري الأمم (5) وهي لاتفيا وليشتنشتاين وأندورا ومالطا وسان مارينو.